Коста: «Азар способен выигрывать матчи в одиночку»
Сегодня, 00:05 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Челси» Диего Коста оценил выступления хавбека «синих» Эдена Азара в нынешнем сезоне:
«Эден просто невероятен.
Он один из тех игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. Это потрясающий игрок. Таких футболистов очень мало.
Он очень уверен в себе и передает эту уверенность нам».
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А Азар сейчас хорош, но еще есть куда расти.