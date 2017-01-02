Коста: «Азар способен выигрывать матчи в одиночку»

Нападающий «Челси» Диего Коста оценил выступления хавбека «синих» Эдена Азара в нынешнем сезоне:

«Эден просто невероятен.

Он один из тех игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. Это потрясающий игрок. Таких футболистов очень мало.

Он очень уверен в себе и передает эту уверенность нам».