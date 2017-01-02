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Коста: «Азар способен выигрывать матчи в одиночку»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Коста Диего, Азар Эден
Сегодня, 00:05 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Челси» Диего Коста оценил выступления хавбека «синих» Эдена Азара в нынешнем сезоне:

«Эден просто невероятен.

Он один из тех игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. Это потрясающий игрок. Таких футболистов очень мало.

Он очень уверен в себе и передает эту уверенность нам».

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