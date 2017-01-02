«Челси» предложил «Саутгемптону» 60 млн фунтов за ван Дейка
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Челси, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 00:17 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк может в ближайшее время перебраться в «Челси».
По информации источника, главный тренер «синих» Антонио Конте определил 25-летнего голландца как главную цель лондонского клуба во время зимнего трансферного окна.
Сообщается, что «Челси» уже сделал «святым» предложение в размере 60 млн фунтов за игрока.
Напомним, что ван Дейка одно время также сватали в «Манчестер Сити».
Другие материалы по теме:
Вчера
20:25 Слухи «Лиону» понадобился Карлос Вела 0
18:26 Слухи «Барселона» и «Милан» поспорят за Орье 6
17:30 Слухи «Лацио» претендует на Гнабри 1
31 декабря 2016
Или войдите через
Надеюсь, что фифа придумает что нибудь.. нужно срочно остановить эт безумие
Без видеоповторов, без китайцев и так далее.
Хотел бы, чтобы и сильные команды давали шанс своим молодым игрокам, а не забирали у слабого их перспективного игрока..
Вспомни Барсу Гвардиолы.. там костяк состовляли игроки кантеры и даже был матч, где все 11 игроков были кантерано.. вот это я понимаю футбол!
Но! Эт все равно плохо сказалось в итоге! Об этом я хочу сказать.. многие этим пользуются и специально завышают цены. Вот например случай с Хамесом.. за него отдали 80 млн! Он разве стоит этих денег? За Суареса тоже отдали такую же сумму, но он просто незаменим сейчас в Барсе. И то он по мне не стоит этих денег
И сейчас за любого среднего игрока просят минимум 50 млн.. хотя по мне, то самый максимум за любого игрока эт 50-60 млн.. ни один игрок в мире не стоит 100 млн! На эти деньги можно очень многое сделать, например доставить воду в Африку!
А Челси неплохо наварился из за продажи Оскара в Китай) ван Дейк отличный защитник.
Безумные деньги.