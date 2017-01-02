«Челси» предложил «Саутгемптону» 60 млн фунтов за ван Дейка

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк может в ближайшее время перебраться в «Челси».

По информации источника, главный тренер «синих» Антонио Конте определил 25-летнего голландца как главную цель лондонского клуба во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что «Челси» уже сделал «святым» предложение в размере 60 млн фунтов за игрока.

Напомним, что ван Дейка одно время также сватали в «Манчестер Сити».