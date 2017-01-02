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«Челси» предложил «Саутгемптону» 60 млн фунтов за ван Дейка

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Челси, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 00:17 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк может в ближайшее время перебраться в «Челси». 

По информации источника, главный тренер «синих» Антонио Конте определил 25-летнего голландца как главную цель лондонского клуба во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что «Челси» уже сделал «святым» предложение в размере 60 млн фунтов за игрока.

Напомним, что ван Дейка одно время также сватали в «Манчестер Сити».

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