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Джамалутдинов покинул «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Анжи, Джамалутдинов Тамирлан
Сегодня, 00:27 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Анжи» сообщила о прекращении сотрудничества махачкалинского клуба с полузащитником Тамирланом Джамалутдиновым.

У 20-летнего футболиста закончился контракт с командой, игрок принял решение продолжить карьеру в другом клубе, хотя «Анжи» предложил Джамалутдинову продлить трудовое соглашение.

«Хочу выразить слова благодарности все тем, с кем мне довелось поработать за эти четыре года в „Анжи“. Здесь я приобрел много хороших друзей. Для меня „Анжи“ всегда будет родной командой. Хочу поблагодарить болельщиков за слова поддержки и пожелать им терпения. Желаю „Анжи“ процветания и успехов!» - заявил игрок.

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