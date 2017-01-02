Джамалутдинов покинул «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщила о прекращении сотрудничества махачкалинского клуба с полузащитником Тамирланом Джамалутдиновым.

У 20-летнего футболиста закончился контракт с командой, игрок принял решение продолжить карьеру в другом клубе, хотя «Анжи» предложил Джамалутдинову продлить трудовое соглашение.

«Хочу выразить слова благодарности все тем, с кем мне довелось поработать за эти четыре года в „Анжи“. Здесь я приобрел много хороших друзей. Для меня „Анжи“ всегда будет родной командой. Хочу поблагодарить болельщиков за слова поддержки и пожелать им терпения. Желаю „Анжи“ процветания и успехов!» - заявил игрок.