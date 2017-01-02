Каррагер: «Оборона и голкипер „Ман Сити“ - это не то что не топ-4, это топ-8»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем году:
«Думаю, на старте сезона большинство пророчило „Ман Сити“ победу в АПЛ. Если бы я составлял список топ-4 сейчас, то „Сити“, туда, пожалуй, не попал бы.
Посмотрите на их защиту. С атакой у них все в порядке, возможно, даже она лучшая в лиге - Агуэро, Де Брюйне, Силва. Но оборона и голкипер... Это не то что не топ-4, это топ-8.
Я каждый раз переживаю за их четверку защитников. „Ливерпуль“ не доставил им особых хлопот в субботу, но никогда нет ощущения, что „Сити“ может сыграть на ноль.
Я боюсь, что они могут не попасть в топ-4 по окончании сезона, особенно учитывая тот футбол, что показывает „Манчестер Юнайтед“».
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опорка. Фернандиньо нет претензий, 3 матча дисквы отхватил по глупости. Яя уже не тот. В свой лучший сезон после суареса 31мяч, старриджа 21мяч, пришел третьим с 16голами. Фернандо совсем не плох.