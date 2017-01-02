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Каррагер: «Оборона и голкипер „Ман Сити“ - это не то что не топ-4, это топ-8»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Каррагер Джейми
Сегодня, 00:39 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем году:

«Думаю, на старте сезона большинство пророчило „Ман Сити“ победу в АПЛ. Если бы я составлял список топ-4 сейчас, то „Сити“, туда, пожалуй, не попал бы.

Посмотрите на их защиту. С атакой у них все в порядке, возможно, даже она лучшая в лиге - Агуэро, Де Брюйне, Силва. Но оборона и голкипер... Это не то что не топ-4, это топ-8.

Я каждый раз переживаю за их четверку защитников. „Ливерпуль“ не доставил им особых хлопот в субботу, но никогда нет ощущения, что „Сити“ может сыграть на ноль.

Я боюсь, что они могут не попасть в топ-4 по окончании сезона, особенно учитывая тот футбол, что показывает „Манчестер Юнайтед“».

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