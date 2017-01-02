«Тяньцзинь Сунцзян» предложит «Челси» 80 млн фунтов за Косту
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Тяньцзинь Сунцзян, Коста Диего
Сегодня, 00:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Сунцзян» подготовил 80 млн фунтов, чтобы попытаться переманить нападающего «Челси» Диего Косту в свои ряды.
Сообщается, что ранее «Тяньцзинь Сунцзян» уже готов был заплатить «синим» 50 млн фунтов за форварда, но тогда лондонский клуб не захотел расставаться с футболистом, потому китайцы намерены увеличить свое предложение.
При этом самому Косте в Поднебесной предлагают контракт с еженедельным окладом в 480 тысяч фунтов.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложит Диего Косте новый контракт.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:25 Слухи «Лиону» понадобился Карлос Вела 0
18:26 Слухи «Барселона» и «Милан» поспорят за Орье 6
17:30 Слухи «Лацио» претендует на Гнабри 1
31 декабря 2016
Или войдите через
- футбол или деньги?