«Тяньцзинь Сунцзян» предложит «Челси» 80 млн фунтов за Косту

Клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Сунцзян» подготовил 80 млн фунтов, чтобы попытаться переманить нападающего «Челси» Диего Косту в свои ряды.

Сообщается, что ранее «Тяньцзинь Сунцзян» уже готов был заплатить «синим» 50 млн фунтов за форварда, но тогда лондонский клуб не захотел расставаться с футболистом, потому китайцы намерены увеличить свое предложение.

При этом самому Косте в Поднебесной предлагают контракт с еженедельным окладом в 480 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложит Диего Косте новый контракт.