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«Тяньцзинь Сунцзян» предложит «Челси» 80 млн фунтов за Косту

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Тяньцзинь Сунцзян, Коста Диего
Сегодня, 00:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Сунцзян» подготовил 80 млн фунтов, чтобы попытаться переманить нападающего «Челси» Диего Косту в свои ряды.

Сообщается, что ранее «Тяньцзинь Сунцзян» уже готов был заплатить «синим» 50 млн фунтов за форварда, но тогда лондонский клуб не захотел расставаться с футболистом, потому китайцы намерены увеличить свое предложение.

При этом самому Косте в Поднебесной предлагают контракт с еженедельным окладом в 480 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложит Диего Косте новый контракт.

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