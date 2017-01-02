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«Наполи» предлагает Гуламу новый контракт с удвоенным окладом

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Наполи, Гулам Фаузи
Сегодня, 01:02 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Наполи» предложило левому защитнику клуба Фаузи Гуламу новый контракт.

«Партенопейцы» готовы продлить сотрудничество с 25-летним алжирцем до 2021 года, увеличив жалование игрока с 800 тысяч евро до 1.6 млн евро в год.

Напомним, что надежная игра Гулама стала причиной того, что интерес к игроку стали проявлять многие команды, такие как «Реал», «Бавария», «Челси» и ПСЖ.

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