«Рома» может заплатить 3 млн евро за аренду Хесе
Сегодня, 08:20 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Рома» сделала одним из зимних приоритетов подписание нападающего ПСЖ Хесе. В ближайшие дни представители римского клуба отправятся во Францию на переговоры по трансферу испанца. Планируется, что он будет арендован до конца сезона за 3 млн евро. Также «Рома» получит право выкупа игрока за 22 млн.
Другие материалы по теме:
09:33 Слухи «Марсель» хочет вернуть Пайета 0
08:27 Слухи МЮ готов отпустить Смоллинга в «Эвертон» 2
Вчера
22:04 Слухи Фото МЮ готов потратить 170 млн евро на покупку Гризманна и Сауля Ньигеса 38
20:25 Слухи «Лиону» понадобился Карлос Вела 0
Или войдите через