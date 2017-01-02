«Рома» может заплатить 3 млн евро за аренду Хесе

«Рома» сделала одним из зимних приоритетов подписание нападающего ПСЖ Хесе. В ближайшие дни представители римского клуба отправятся во Францию на переговоры по трансферу испанца. Планируется, что он будет арендован до конца сезона за 3 млн евро. Также «Рома» получит право выкупа игрока за 22 млн.