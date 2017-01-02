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«Рома» может заплатить 3 млн евро за аренду Хесе

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, ПСЖ, Хесе
Сегодня, 08:20 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Рома» сделала одним из зимних приоритетов подписание нападающего ПСЖ Хесе. В ближайшие дни представители римского клуба отправятся во Францию на переговоры по трансферу испанца. Планируется, что он будет арендован до конца сезона за 3 млн евро. Также «Рома» получит право выкупа игрока за 22 млн.

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