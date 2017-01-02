«Зенит» хочет подписать ещё трёх новичков
Сегодня, 08:33 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Сергей Иванов
До закрытия трансферного окна «Зенит» планирует подписать еще троих игроков. По данным источника, петербургский клуб рассматривает кандидатов на три позиции. «Зенит» хочет усилить центр обороны, приобрести универсального полузащитника и форварда, если появится такая возможность. Ранее петербуржцы уже подписали защитника, вратаря и хавбека.
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