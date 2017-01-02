«Зенит» хочет подписать ещё трёх новичков

До закрытия трансферного окна «Зенит» планирует подписать еще троих игроков. По данным источника, петербургский клуб рассматривает кандидатов на три позиции. «Зенит» хочет усилить центр обороны, приобрести универсального полузащитника и форварда, если появится такая возможность. Ранее петербуржцы уже подписали защитника, вратаря и хавбека.