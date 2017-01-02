Вейналдум: «Хочу, чтобы Промес перешёл в „Ливерпуль“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Ливерпуль, Вейналдум Джорджиньо, Промес Квинси
Сегодня, 08:58 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум зовет своего соотечественника Квинси Промеса из «Спартака» в стан «красных».
«Думаю, Квинси знает, насколько велик „Ливерпуль“. Я об этом знал, когда переходил сюда. Конечно, хочу, чтобы он перешел в „Ливерпуль“, потому что это хороший игрок и хороший человек, способный помочь команде. Но не знаю, правдивы ли слухи о нем, поскольку не обсуждал трансфер с ним. Узнаю обо всем в Интернете».
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