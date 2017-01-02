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Ибрагимович: «Критикам платят за их бред, а мне - за игру в футбол»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 09:26 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что ему удалось ответить всем критикам своей результативной игрой. В 2016 году швед забил 50 голов в общей сложности.

«Это воодушевляет меня. Когда я приехал в Премьер-Лигу, во мне многие сомневались. Но я снова заставил критиков съесть их яйца. Им платят, чтобы они говорили всякий бред, а мне платят за игру в футбол. И это мне нравится. Я провел фантастический год. Первые полгода в МЮ вышли удивительными».

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