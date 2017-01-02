Ибрагимович: «Критикам платят за их бред, а мне - за игру в футбол»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что ему удалось ответить всем критикам своей результативной игрой. В 2016 году швед забил 50 голов в общей сложности.

«Это воодушевляет меня. Когда я приехал в Премьер-Лигу, во мне многие сомневались. Но я снова заставил критиков съесть их яйца. Им платят, чтобы они говорили всякий бред, а мне платят за игру в футбол. И это мне нравится. Я провел фантастический год. Первые полгода в МЮ вышли удивительными».