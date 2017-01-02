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Коста: «Летом мог уйти из „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Атлетико М, Коста Диего
Сегодня, 09:29 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что мог прошлым летом уйти из лондонского клуба.

«Мог ли я уйти летом? Да, мог. Я уже собирался уходить. Но сейчас счастлив в „Челси“. Если бы и ушел, то в „Атлетико“. И не из-за „Челси“, а из-за любви к мадридскому клубу. С „Челси“ меня тоже связывает многое, я люблю эту команду, ее болельщиков. И всем доволен здесь. Семейные обстоятельства могли заставить меня уехать, но все сложилось хорошо».

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