Коста: «Летом мог уйти из „Челси“»

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что мог прошлым летом уйти из лондонского клуба.

«Мог ли я уйти летом? Да, мог. Я уже собирался уходить. Но сейчас счастлив в „Челси“. Если бы и ушел, то в „Атлетико“. И не из-за „Челси“, а из-за любви к мадридскому клубу. С „Челси“ меня тоже связывает многое, я люблю эту команду, ее болельщиков. И всем доволен здесь. Семейные обстоятельства могли заставить меня уехать, но все сложилось хорошо».