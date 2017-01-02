«Марсель» хочет вернуть Пайета
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Вест Хэм, Пайет Димитри
Сегодня, 09:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Новое руководство «Марселя» хочет вернуть в команду полузащитника Димитри Пайета. Президент провансальцев Жак-Анри Эйро начал работу над возвращением 29-летнего француза. Пайет провел в «Марселе» два года и был продан за 15 млн евро летом 2015 года. За возвращение игрока «Марсель» готов заплатить от 30 до 40 млн евро.
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