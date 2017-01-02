«Марсель» хочет вернуть Пайета

Новое руководство «Марселя» хочет вернуть в команду полузащитника Димитри Пайета. Президент провансальцев Жак-Анри Эйро начал работу над возвращением 29-летнего француза. Пайет провел в «Марселе» два года и был продан за 15 млн евро летом 2015 года. За возвращение игрока «Марсель» готов заплатить от 30 до 40 млн евро.