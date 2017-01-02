Саутгейт хочет вывести сборную Англии на вершину рейтинга ФИФА

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассчитывает вывести команду в топ мирового рейтинга.

«Мы тринадцатые в рейтинге ФИФА. Есть препятствия, которые необходимо преодолеть. Но я вижу в этом большие возможности, у нас большой потенциал. Не боюсь будущего, потому что вижу перспективы. Можем ли мы стать лучшими в мире? Нужно делать то, чего от нас ждут, нужно работать над этим».