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Саутгейт хочет вывести сборную Англии на вершину рейтинга ФИФА

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: тренеры, Англия, Саутгейт Гарет
Сегодня, 09:56 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассчитывает вывести команду в топ мирового рейтинга.

«Мы тринадцатые в рейтинге ФИФА. Есть препятствия, которые необходимо преодолеть. Но я вижу в этом большие возможности, у нас большой потенциал. Не боюсь будущего, потому что вижу перспективы. Можем ли мы стать лучшими в мире? Нужно делать то, чего от нас ждут, нужно работать над этим».

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