«Наполи» поборется за Гнабри

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри попал в сферу интересов «Наполи». Неаполитанский клуб рассчитывает усилить состав экс-игроком «Арсенала» ближайшим летом. Однако «Наполи» предстоит выдержать конкуренцию с «Лацио». В нынешнем сезоне в Бундеслиге Гнабри забил семь голов в 15 матчах.