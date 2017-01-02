«Наполи» поборется за Гнабри
Сегодня, 10:23 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри попал в сферу интересов «Наполи». Неаполитанский клуб рассчитывает усилить состав экс-игроком «Арсенала» ближайшим летом. Однако «Наполи» предстоит выдержать конкуренцию с «Лацио». В нынешнем сезоне в Бундеслиге Гнабри забил семь голов в 15 матчах.
Другие материалы по теме:
11:56 Слухи «Интер» перехватил у «Ювентуса» хавбека «Аталанты» 1
10:56 Слухи Фото «Ювентус» отклонил первое предложение «Барселоны» по Дибале 26
09:33 Слухи «Марсель» хочет вернуть Пайета 0
08:27 Слухи МЮ готов отпустить Смоллинга в «Эвертон» 4
08:20 Слухи «Рома» может заплатить 3 млн евро за аренду Хесе 4
Вчера
Или войдите через