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«Наполи» поборется за Гнабри

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Вердер, Гнабри Серж
Сегодня, 10:23 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Вердера» Серж Гнабри попал в сферу интересов «Наполи». Неаполитанский клуб рассчитывает усилить состав экс-игроком «Арсенала» ближайшим летом. Однако «Наполи» предстоит выдержать конкуренцию с «Лацио». В нынешнем сезоне в Бундеслиге Гнабри забил семь голов в 15 матчах.

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