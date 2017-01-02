Яя Туре: «Гвардиола может злиться»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отметил, что наставник команды Хосеп Гвардиола был зол после поражения от «Ливерпуля» (0:1).

«Конечно, он был зол. Это тренер, который может злиться. Нам нужно уметь реагировать на такие ситуации. Конечно, мы понимали, что „Ливерпуль“ будет вынуждать нас терять мяч, и соперник делал это, а мы не смогли справиться. Так что у Гвардиолы есть повод для злости. Нельзя быть идеальными, но нужно учиться на своих ошибках. После поражений остается разочарование и желание реабилитироваться. Не хочется, чтобы росло отставание от конкурентов. Сдаваться не будем».