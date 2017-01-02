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Яя Туре: «Гвардиола может злиться»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 0Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп , Туре Яя
Сегодня, 10:30 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отметил, что наставник команды Хосеп Гвардиола был зол после поражения от «Ливерпуля» (0:1).

«Конечно, он был зол. Это тренер, который может злиться. Нам нужно уметь реагировать на такие ситуации. Конечно, мы понимали, что „Ливерпуль“ будет вынуждать нас терять мяч, и соперник делал это, а мы не смогли справиться. Так что у Гвардиолы есть повод для злости. Нельзя быть идеальными, но нужно учиться на своих ошибках. После поражений остается разочарование и желание реабилитироваться. Не хочется, чтобы росло отставание от конкурентов. Сдаваться не будем».

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