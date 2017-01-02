18-летний игрок дортмундской «Боруссии» завершил карьеру
Сегодня, 10:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Дортмундская «Боруссия», славящаяся своими молодыми игроками, не сможет рассчитывать на 18-летнего итальянца Дарио Скудери, который вынужден был завершить карьеру. Скудери принял такое решение из-за проблем со здоровьем. В одном из матчей за молодежную команду дортмундцев он получил тяжелую травму мениска и крестообразных связок. Врачи провели ему восемь операций за десять дней, однако Скудери пришлось завязать с футболом.
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