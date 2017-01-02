Рейтинг@Mail.ru

18-летний игрок дортмундской «Боруссии» завершил карьеру

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Боруссия Д, Скудери Дарио
Сегодня, 10:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Дортмундская «Боруссия», славящаяся своими молодыми игроками, не сможет рассчитывать на 18-летнего итальянца Дарио Скудери, который вынужден был завершить карьеру. Скудери принял такое решение из-за проблем со здоровьем. В одном из матчей за молодежную команду дортмундцев он получил тяжелую травму мениска и крестообразных связок. Врачи провели ему восемь операций за десять дней, однако Скудери пришлось завязать с футболом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
30 декабря 2016
20:52 Силлессен получил травму во время отпуска 6
09:08 Крон-Дели вскоре вернется на поле 1
29 декабря 2016
21:49 Васкес и Ковачич получили травмы 8
18:58 Коутиньо и Матип не сыграют с «Манчестер Сити» 7
18:55 «Сандерленд» потерял Пикфорда на два месяца 2
28 декабря 2016
23:32 Слухи Бэйл может вернуться на поле в феврале 8
27 декабря 2016
15:53 Защитник «Атлетика» Альварес успешно прооперирован 4
04:46 Руни может пропустить матч против «Мидлсбро» из-за травмы 2
25 декабря 2016
13:25 Зидан планирует предоставить отдых Роналду в кубковом матче с «Севильей» 49
24 декабря 2016
22:34 Кирикеш получил травму бедра 1
все материалы по этой теме
Турниры