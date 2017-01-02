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Гвардиола: «Не знаю, когда команда заиграет так, как я хочу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу игры команды после поражения от «Ливерпуля» (0:1).

«Я не знаю, когда команда начнет играть так, как я хочу. Не знаю, сколько уйдет времени. Клоппу понадобилось на это больше года. Я же в „Сити“ только шесть месяцев. В этой лиге не так просто играть в моем стиле. Нужно больше времени».

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