Гвардиола: «Не знаю, когда команда заиграет так, как я хочу»
Сегодня, 10:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу игры команды после поражения от «Ливерпуля» (0:1).
«Я не знаю, когда команда начнет играть так, как я хочу. Не знаю, сколько уйдет времени. Клоппу понадобилось на это больше года. Я же в „Сити“ только шесть месяцев. В этой лиге не так просто играть в моем стиле. Нужно больше времени».
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Северные менее всегда техничны,чем южане.
А как по мне, команда уже играет как "он хочет", проблема в том, что в этой лиге абсолютно всем командам плевать на то, что хочет его команда, так как у каждого свои цели и жосткая борьба за них. И никто не смотрит на финты его игроков, а тупо берет свое когда/если может.