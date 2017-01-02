«Ювентус» отклонил первое предложение «Барселоны» по Дибале

«Ювентус» отказался продавать нападающего Пауло Дибалу «Барселоне». По данным источника, каталонцы уже обратились в туринский клуб с официальным предложением, но получили отказ. «Ювентус» не планирует продавать Дибалу, хотя «Барселона» намерена увеличить предложение. Параллельно «Ювентус» ведет переговоры о новом контракте с игроком.