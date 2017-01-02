«Ювентус» отклонил первое предложение «Барселоны» по Дибале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Барселона, Дибала Пауло
Сегодня, 10:56 | Источник: abola.pt | Фото: Твиттер Лиги чемпионов | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» отказался продавать нападающего Пауло Дибалу «Барселоне». По данным источника, каталонцы уже обратились в туринский клуб с официальным предложением, но получили отказ. «Ювентус» не планирует продавать Дибалу, хотя «Барселона» намерена увеличить предложение. Параллельно «Ювентус» ведет переговоры о новом контракте с игроком.
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Вчера
Или войдите через
Сейчас лучший молодой игрок. Всяких ноунеймов по 60 покупают вон.
Во-первых ему нафиг потом ночью вздрагивать и терпеть насмешки сми. А во-вторых он не дырявый чтобы туда идти.
А вот в ПСЖ вполне, за отступные, а это больше 200 млн.
Ну уйднт потом бесплатно.
Месси уйдет на место Иньесты
Не надо просто ему отвечать.
Твое мнение на этом сайте никого не интересует. Тем более на испанских ветках. Знай свое место.
Последняя их Лига чемпионов яркий тому пример
И за сотку Юве его отдаст. А Неймара в мешок ПСЖ
Так что утка.
Но летом вполне.
Либо останется в Юве. Вариантов больше нет для него.
Реал это не серьезно для поноценного игрока.