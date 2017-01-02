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«Ювентус» отклонил первое предложение «Барселоны» по Дибале

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Барселона, Дибала Пауло
Сегодня, 10:56 | Источник: abola.pt | Фото: Твиттер Лиги чемпионов | Редакция: Сергей Иванов

«Ювентус» отказался продавать нападающего Пауло Дибалу «Барселоне». По данным источника, каталонцы уже обратились в туринский клуб с официальным предложением, но получили отказ. «Ювентус» не планирует продавать Дибалу, хотя «Барселона» намерена увеличить предложение. Параллельно «Ювентус» ведет переговоры о новом контракте с игроком.

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