Витсель: «Это был трудный выбор»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подтвердил, что перейдет в «Тяньцзинь», а не в «Ювентус».

«Это был трудный выбор, потому что с одной стороны оказался „Ювентус“ - топ-клуб, отличная команда. С другой стороны – предложение, от которого я не мог отказаться ради своей семьи. „Ювентус“ вел себя со мной очень хорошо все это время. И я благодарен за это. Буду болеть за „Ювентус“. Надеюсь, ему удастся выиграть Лигу чемпионов. Возможно, в будущем наши пути пересекутся».