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Витсель: «Это был трудный выбор»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ювентус, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 11:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подтвердил, что перейдет в «Тяньцзинь», а не в «Ювентус».

«Это был трудный выбор, потому что с одной стороны оказался „Ювентус“ - топ-клуб, отличная команда. С другой стороны – предложение, от которого я не мог отказаться ради своей семьи. „Ювентус“ вел себя со мной очень хорошо все это время. И я благодарен за это. Буду болеть за „Ювентус“. Надеюсь, ему удастся выиграть Лигу чемпионов. Возможно, в будущем наши пути пересекутся».

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