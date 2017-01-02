Витсель: «Это был трудный выбор»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ювентус, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 11:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель подтвердил, что перейдет в «Тяньцзинь», а не в «Ювентус».
«Это был трудный выбор, потому что с одной стороны оказался „Ювентус“ - топ-клуб, отличная команда. С другой стороны – предложение, от которого я не мог отказаться ради своей семьи. „Ювентус“ вел себя со мной очень хорошо все это время. И я благодарен за это. Буду болеть за „Ювентус“. Надеюсь, ему удастся выиграть Лигу чемпионов. Возможно, в будущем наши пути пересекутся».
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Умничать -это всегда проще. А вот ты попробуй отказаться от зарплаты в 18 лимонов и пойти карячиться за 4 ляма а мы посмотрим хватит ли у тебя смелости)))
С новым годом!
20 - 56 = -36. Фиг знает, где тут плюс. Сомневаюсь, что Зенит напродавал витселевских футболок на такую сумму, а уж пресловутое "он помог выигрывать трофеи" вообще иначе рассчитывается.
И что это за такая семья должна быть, чтобы ей срочно понадобились 18 лямов. Вот прям жили они без них, а теперь все, никак.
Но его совершил п и д ...о р!!!
Был выбор как спортсмену попылить в Эве или как человечески хорошо обеспечить свою семью и родных - победил человеческий разум ! спортивный принцип ушел на второе место, ибо он длится всего до 35 лет а человеческий принцип всю жизнь
Но, убежит из китая не выберая.
Хотя вам сразу объясняли, что вы совершаете не умный поступок.