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Легендарный защитник «Динамо» Царёв умер на 86-м году жизни

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М
Сегодня, 11:45 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев ушел из жизни на 86-м году. Он скончался 2 января. «Динамо» выразило соболезнования родным и близки легенды клуба, в составе которого Царев становился четыре раза чемпионом СССР. Также он выигрывал чемпионат Европы в 1960 году со сборной СССР.

В прошлом году умер легендарный экс-спартаковец Анатолий Исаев.

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