Легендарный защитник «Динамо» Царёв умер на 86-м году жизни

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев ушел из жизни на 86-м году. Он скончался 2 января. «Динамо» выразило соболезнования родным и близки легенды клуба, в составе которого Царев становился четыре раза чемпионом СССР. Также он выигрывал чемпионат Европы в 1960 году со сборной СССР.

В прошлом году умер легендарный экс-спартаковец Анатолий Исаев.