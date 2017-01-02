Легендарный защитник «Динамо» Царёв умер на 86-м году жизни
Сегодня, 11:45 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев ушел из жизни на 86-м году. Он скончался 2 января. «Динамо» выразило соболезнования родным и близки легенды клуба, в составе которого Царев становился четыре раза чемпионом СССР. Также он выигрывал чемпионат Европы в 1960 году со сборной СССР.
В прошлом году умер легендарный экс-спартаковец Анатолий Исаев.
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