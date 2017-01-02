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«Интер» перехватил у «Ювентуса» хавбека «Аталанты»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Аталанта, Ювентус, Гальярдини Роберто
Сегодня, 11:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Интер» начнет обновление полузащиты с подписания хавбека «Аталанты» Роберто Гальярдини. Миланцы выиграли борьбу за 22-летнего игрока у «Ювентуса», который тоже на него претендовал. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Стоимость хавбека оценивается в 25-27 млн евро.

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