«Интер» перехватил у «Ювентуса» хавбека «Аталанты»

«Интер» начнет обновление полузащиты с подписания хавбека «Аталанты» Роберто Гальярдини. Миланцы выиграли борьбу за 22-летнего игрока у «Ювентуса», который тоже на него претендовал. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Стоимость хавбека оценивается в 25-27 млн евро.