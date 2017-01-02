«Спартак» отобрал десятку лучших голов 2016 года
Сегодня, 12:17 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Болельщики «Спартака» могут выбрать лучший гол команды в 2016 году. Клуб подготовил подборку из десяти самых красивых мячей, забитых в прошлом году. Болельщикам предложено выбрать лучший из них на сайте клуба.
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Самый эмоциональный-похороны Амкара Глушаковым в добавленное время.
Плюс гол аля-Ван Бастен,забитый Поповым Рубину.Очень сложно выбирать,когда команда играет в красивый футбол и выдает такое количество шедевров.
Самый эмоциональный-похороны Амкара Глушаковым в добавленное время.
Плюс гол аля-Ван Бастен,забитый Поповым Рубину.Очень сложно выбирать,когда команда играет в красивый футбол и выдает такое количество шедевров.
коня русского только не хватает....
присаживайся поудобней и смакуй)) спасибоЮчто есть такая зрелищная команда как Спартак
Они нашли свое призвание-ролики для ютуба снимают,молодцы ребята.
https://www.youtube.com/watch?v=RL4yQ99g70c
Какие киприотки красивые на стадионе :)
https://m.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig
Все бегут из безтрофейника.
https://www.youtube.com/watch?v=KjldNvPZ4ZM
https://www.youtube.com/watch?v=zqDimYSsYjM
https://www.youtube.com/watch?v=0OtE5UcYWys
(а завистники пусть приходят))