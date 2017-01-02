«Спартак» отобрал десятку лучших голов 2016 года

Александр Чистяков Поздравления от российских клубов! Новый 2017 год ринулся в решающее наступление. «Соккер.ру» заряжается новогодним настроением вместе с праздничными роликами клубов Премьер-Лиги! Комментариев: 20

Александр Чистяков «Анжи» Керимова. Взлёты и падения Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» и собирается развивать футбол в Дагестане, а «Соккер.ру» вспоминает почти шестилетнюю эпоху правления его предшественника. Комментариев: 22