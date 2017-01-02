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«Спартак» отобрал десятку лучших голов 2016 года

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Спартак М
Сегодня, 12:17 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Болельщики «Спартака» могут выбрать лучший гол команды в 2016 году. Клуб подготовил подборку из десяти самых красивых мячей, забитых в прошлом году. Болельщикам предложено выбрать лучший из них на сайте клуба.

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