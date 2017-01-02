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Шерингем: «Моуриньо знает, как побеждать в любых условиях»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Шерингем Тедди, Моуриньо Жозе
Сегодня, 12:21 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем после победы МЮ над «Мидлсбро» похвалил наставника команды Жозе Моуриньо.

«Моуриньо начал проявлять себя на „Олд Траффорд“. Он проделал огромную работу. Его послужной список показывает, что он знает, как выигрывать в любых условиях. МЮ один из крупнейших клубов в мире, и ему нужен особый тренер. Моуриньо может быть таким человеком. Он знает, чего хочет, и он добьется этого».

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