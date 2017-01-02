Вслед за Витселем «Тяньцзинь» хочет подписать Манджукича
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Тяньцзинь Сунцзян, Манджукич Марио
Сегодня, 12:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Договорившийся о покупке полузащитника «Зенита» Акселя Витселя «Тяньцзинь» может подписать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича. Китайский клуб предложил туринцам за нападающего 28 млн евро. Самому игроку предложена зарплата в 7,5 млн евро за сезон. Однако Манджукич не хочет переезжать в Китай.
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