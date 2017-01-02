Вслед за Витселем «Тяньцзинь» хочет подписать Манджукича

Договорившийся о покупке полузащитника «Зенита» Акселя Витселя «Тяньцзинь» может подписать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича. Китайский клуб предложил туринцам за нападающего 28 млн евро. Самому игроку предложена зарплата в 7,5 млн евро за сезон. Однако Манджукич не хочет переезжать в Китай.