Ромуло проведёт о расторжении контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Ромуло хочет покинуть команду. 26-летний бразилец проведет переговоры с московским клубом о досрочном расторжении контракта. Ромуло готов отказаться от финансовых запросов, чтобы уйти свободным агентом и подписать контракт с «Фламенго», который им интересуется.