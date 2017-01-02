Ромуло проведёт о расторжении контракта со «Спартаком»
Сегодня, 13:37 | Источник: colunadoflamengo.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Спартака» Ромуло хочет покинуть команду. 26-летний бразилец проведет переговоры с московским клубом о досрочном расторжении контракта. Ромуло готов отказаться от финансовых запросов, чтобы уйти свободным агентом и подписать контракт с «Фламенго», который им интересуется.
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Да и платить за него, видно, никто не намерен.
Спартак и Зенит поменялись местами. Теперь кабинетные чемпионы набирают всякий хлам, а Спартак выбирает игроков на перспективу, во всяком случае старается.