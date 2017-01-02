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Пюэль сравнил Бен Арфа с Ибрагимовичем

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Бен Арфа Атем, Пюэль Клод
Сегодня, 13:42 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль высоко оценил талант полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа, с которым работал в «Ницце» и который не имеет регулярной практики в Париже.

«Я считаю Атема неординарным игроком. Не хочу сравнивать масштаб, но мне он напоминает Ибрагимовича. Он осмеливается делать то, что выходит из нормы. Но ему не удается раскрыть потенциал, если ему не дают играть, если он выходит на пять минут на поле».

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