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«Бешикташ» подпишет Бабела

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Бешикташ, Бабел Райан
Сегодня, 13:45 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Сергей Иванов

«Бешикташ» подтвердил, что близок к подписанию нападающего Райана Бабела. Контракт 30-летнего голландца с «Депортиво» истек, поэтому он перейдет в турецкую команду бесплатно. Бабел уже прибыл в расположение «Бешикташа», где проходит медосмотр.

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