«Бешикташ» подпишет Бабела

«Бешикташ» подтвердил, что близок к подписанию нападающего Райана Бабела. Контракт 30-летнего голландца с «Депортиво» истек, поэтому он перейдет в турецкую команду бесплатно. Бабел уже прибыл в расположение «Бешикташа», где проходит медосмотр.