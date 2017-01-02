«Бешикташ» подпишет Бабела
Сегодня, 13:45 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Сергей Иванов
«Бешикташ» подтвердил, что близок к подписанию нападающего Райана Бабела. Контракт 30-летнего голландца с «Депортиво» истек, поэтому он перейдет в турецкую команду бесплатно. Бабел уже прибыл в расположение «Бешикташа», где проходит медосмотр.
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