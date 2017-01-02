«Манчестер Сити» нацелился на Бадштубера
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Бавария, Бадштубер Хольгер
Сегодня, 13:48 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, у которого периодически возникают проблемы со здоровьем, может перейти в «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде своего бывшего подопечного. Причем 27-летний Бадштубер обойдется «Сити» недорого, поскольку его контракт с «Баварией» истекает летом.
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