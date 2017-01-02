«Манчестер Сити» нацелился на Бадштубера

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, у которого периодически возникают проблемы со здоровьем, может перейти в «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде своего бывшего подопечного. Причем 27-летний Бадштубер обойдется «Сити» недорого, поскольку его контракт с «Баварией» истекает летом.