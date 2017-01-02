«Вольфсбург», «Марсель» и «Лион» претендуют на Нтепа

Нападающий «Ренна» Поль-Жорж Нтеп может сменить команду в январе. Интерес к нему был из Италии, однако конкуренция в борьбе за игрока вырастет. «Вольфсбург» видит в нем замену ушедшему в ПСЖ Юлиану Дракслеру. Также на Нтепа претендуют «Марсель» и «Лион», которые хотят усилить линию атаки в январе.