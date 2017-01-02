«Вольфсбург», «Марсель» и «Лион» претендуют на Нтепа
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ренн, Марсель, Лион, Вольфсбург, Нтеп Поль-Жорж
Сегодня, 14:26 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Ренна» Поль-Жорж Нтеп может сменить команду в январе. Интерес к нему был из Италии, однако конкуренция в борьбе за игрока вырастет. «Вольфсбург» видит в нем замену ушедшему в ПСЖ Юлиану Дракслеру. Также на Нтепа претендуют «Марсель» и «Лион», которые хотят усилить линию атаки в январе.
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