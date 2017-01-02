«Валенсия» подтвердила переговоры с Оби Микелом

Спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч подтвердил, что его клуб является одним из претендентов на полузащитника «Челси» Джона Оби Микела.

«Я встречался в Лондоне с Оби Микелом с разрешения „Челси“. Сообщил ему о нашем интересе. Он сказал, что подумает о предложении».