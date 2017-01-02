«Валенсия» подтвердила переговоры с Оби Микелом
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Челси, Микел Джон Оби
Сегодня, 14:29 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч подтвердил, что его клуб является одним из претендентов на полузащитника «Челси» Джона Оби Микела.
«Я встречался в Лондоне с Оби Микелом с разрешения „Челси“. Сообщил ему о нашем интересе. Он сказал, что подумает о предложении».
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