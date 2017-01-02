«Реал» попытается подписать Вайгля
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Боруссия Д, Вайгль Юлиан
Сегодня, 14:33 | Источник: football-espana.net | Фото: ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль может перебраться в «Реал». Мадридцы давно следят за 21-летним игроком, который продлил контракт с дортмундцами. «Реал» был готов повременить с подписанием Вайгля, однако опасается, что конкуренты опередят его. Предварительные переговоры по трансферу клубы уже провели.
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