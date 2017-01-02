«Эвертон» не отпустил Деулофеу в «Милан»

«Эвертон» отказался отпускать нападающего Жерара Деулофеу в «Милан». Итальянский клуб хотел арендовать испанца до конца сезона с правом выкупа. Однако «Эвертон» отклонил запрос «Милана». «Россонери» попытаются выкупить полностью контракт 22-летнего форварда.