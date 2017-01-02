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«Эвертон» не отпустил Деулофеу в «Милан»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Милан, Деулофеу Жерар
Сегодня, 14:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

«Эвертон» отказался отпускать нападающего Жерара Деулофеу в «Милан». Итальянский клуб хотел арендовать испанца до конца сезона с правом выкупа. Однако «Эвертон» отклонил запрос «Милана». «Россонери» попытаются выкупить полностью контракт 22-летнего форварда.

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