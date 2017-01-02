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«Мидлсбро» - «Лестер»: стартовые составы

Матч: МидлсброМидлсбро0 : 0Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Мидлсбро» и «Лестера» на матч 20-го тура чемпионата Англии.

«Мидлсбро»: Гузан, Барраган, Фабио, Гибсон, Чемберс, Клэйтон, Рамирес, Форшоу, де Рон, Траоре, Негредо.
Запас: Константополус, Родес, Фрэнд, Стуани, Эспиноса, Ледбиттер, Даунинг.

«Лестер»: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Кинг, Менди, Амарти, Окадзаки, Ульоа, Марез.
Запас: Цилер, Муса, Эрнандес, Чилуэлл, Олбрайтон, Грэй, Василевски.

В последнем матче «Лестер» обыграл «Вест Хэм».

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