Помощник Анчелотти может возглавить «Суонси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Суонси Сити, Бавария, Анчелотти Карло
Сегодня, 15:50 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Помощник Карло Анчелотти в «Баварии» Пол Клемент близок к переходу в «Суонси». Валлийский клуб предложил специалисту пост главного тренера. Ожидается, что он примет предложение. Ранее в Англии Клемент возглавлял «Дерби Каунти» и работал с Анчелотти в разных клубах.
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