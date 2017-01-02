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Помощник Анчелотти может возглавить «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Суонси Сити, Бавария, Анчелотти Карло
Сегодня, 15:50 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Помощник Карло Анчелотти в «Баварии» Пол Клемент близок к переходу в «Суонси». Валлийский клуб предложил специалисту пост главного тренера. Ожидается, что он примет предложение. Ранее в Англии Клемент возглавлял «Дерби Каунти» и работал с Анчелотти в разных клубах.

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