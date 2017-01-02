Помощник Анчелотти может возглавить «Суонси»

Помощник Карло Анчелотти в «Баварии» Пол Клемент близок к переходу в «Суонси». Валлийский клуб предложил специалисту пост главного тренера. Ожидается, что он примет предложение. Ранее в Англии Клемент возглавлял «Дерби Каунти» и работал с Анчелотти в разных клубах.