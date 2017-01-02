Джилардино может перейти в «Бари»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бари, Эмполи, Джилардино Альберто
Сегодня, 15:57 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Сергей Иванов
Известный итальянский нападающий Альберто Джилардино может перебраться в Серию Б. Интерес к опытному форварду проявляет «Бари». В нынешнем сезоне Джидардино выступает за «Эмполи», но намерен покинуть команду.
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