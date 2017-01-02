Луис Адриано не прибыл на сбор «Милана»

Нападающий «Милана» Луис Адриано стал еще ближе к переходу в «Спартак». Бразилец не прибыл на сбор «россонери», который начался сегодня после рождественского отпуска. Он не будет приступать к подготовке ко второй части сезона с «Миланом», поскольку ждет завершения трансфера в «Спартак».