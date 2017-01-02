Луис Адриано не прибыл на сбор «Милана»
Сегодня, 16:27 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Милана» Луис Адриано стал еще ближе к переходу в «Спартак». Бразилец не прибыл на сбор «россонери», который начался сегодня после рождественского отпуска. Он не будет приступать к подготовке ко второй части сезона с «Миланом», поскольку ждет завершения трансфера в «Спартак».
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Мы с тобой не из состава скаутов, чтоб искать и обладать такой инфой. Но глупости комментировать вполне можем.
"...Мы же не знает..."
Правильно, не знаем. Но наиболее очевидное приобретение - это ЦФ. Потому что, кроме португала, наконечника в составе нет и заменить его некем!
Строительство спортивных обьектов.
Переходы в другие клубы.
Ибо такого позорища, еще мир не видел.
На воровстве на вашей арене(с бабала, что распилили) СТРАНА средняя может лет 5 жить, а какая нить Монголия и того дольше.
И после перехода ВАШИХ игроков в Китай, могу сказать лишь одно, все, чему можно научиться в зените - это любви к баблу. Проект газовый.
Оно-то как раз его и не красит. За последние 1.5 сезона он сплошная пустота на ЦФ. Смысл писать такого кота в мешке? Наверно, лучше захапать видного игрока с резалтом, чтоб не париться за его будущее, нежели держать кулачки и гадать: авось прокатит этот транс!