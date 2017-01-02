Рейтинг@Mail.ru

Киевское «Динамо» готово отпустить Ярмоленко за 22 млн евро

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Наполи, Ярмоленко Андрей
Сегодня, 16:42 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Сергей Иванов

Киевское «Динамо» готово вести переговоры о продаже полузащитника Андрея Ярмоленко. Интерес к игроку проявляет «Наполи», который хочет усилить атаку. Киевляне готовы отпустить игрока за 22 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:57 Слухи Джилардино может перейти в «Бари» 1
14:36 «Эвертон» не отпустил Деулофеу в «Милан» 4
14:33 Слухи Фото «Реал» попытается подписать Вайгля 4
14:29 «Валенсия» подтвердила переговоры с Оби Микелом 2
14:26 Слухи «Вольфсбург», «Марсель» и «Лион» претендуют на Нтепа 0
13:48 Слухи «Манчестер Сити» нацелился на Бадштубера 4
12:41 Слухи Вслед за Витселем «Тяньцзинь» хочет подписать Манджукича 9
12:24 Слухи «Ювентус» нацелился на Луиса Густаво 4
11:58 Агент: «„Палмейрас“ очень хочет подписать Мело» 0
11:56 Слухи «Интер» перехватил у «Ювентуса» хавбека «Аталанты» 4
все материалы по этой теме
Турниры