Киевское «Динамо» готово отпустить Ярмоленко за 22 млн евро
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Наполи, Ярмоленко Андрей
Сегодня, 16:42 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Сергей Иванов
Киевское «Динамо» готово вести переговоры о продаже полузащитника Андрея Ярмоленко. Интерес к игроку проявляет «Наполи», который хочет усилить атаку. Киевляне готовы отпустить игрока за 22 млн евро.
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