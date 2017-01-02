Клопп: «Представьте, как раздражен „Челси“, что мы всего в шести очках позади»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команде нужно продолжать побеждать, чтобы оказывать давление на «Челси».

«Мы должны выигрывать и смотреть, куда нас это приведет. Когда останется пять-семь матчей, будем думать по-другому. А сейчас нужно только набирать очки. Премьер-Лига невероятно сложна. Мы не можем смотреть на „Челси“. Он невероятно силен – 13 побед подряд. Это неплохо. Но представьте, как там раздражены, поскольку они выиграли 13 матчей подряд, а мы всего в шести очках позади. Нужно сосредоточиться на следующей игре, а не на всей Премьер-Лиге».