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Клопп: «Представьте, как раздражен „Челси“, что мы всего в шести очках позади»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 16:52 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его команде нужно продолжать побеждать, чтобы оказывать давление на «Челси».

«Мы должны выигрывать и смотреть, куда нас это приведет. Когда останется пять-семь матчей, будем думать по-другому. А сейчас нужно только набирать очки. Премьер-Лига невероятно сложна. Мы не можем смотреть на „Челси“. Он невероятно силен – 13 побед подряд. Это неплохо. Но представьте, как там раздражены, поскольку они выиграли 13 матчей подряд, а мы всего в шести очках позади. Нужно сосредоточиться на следующей игре, а не на всей Премьер-Лиге».

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