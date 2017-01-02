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«Мидлсбро» и «Лестер» голов не забивали

Матч: МидлсброМидлсбро0 : 0Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 20-го тура АПЛ «Мидлсбро» и «Лестер» разошлись миром.

Мидлсбро, стадион «Риверсайд».

«Мидлсбро» - «Лестер» - 0:0

«Мидлсбро»: Гьюзан, Гибсон, Фабио, Барраган (Френд 34), Чемберс, де Рон, Клейтон, Рамирес, Форшоу (Ледбиттер 89), Траоре (Даунинг 80), Негредо.
Главный тренер: Айтор Каранка.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган, Хут, Амарти, Менди (Олбрайтон 83), Кинг, Марез (Муса 71), Окадзаки (Грэй 74), Ульоа.
Главный тренер: Клаудио Раньери.

Предупреждения: Рамирес 26, Гибсон 43, Клейтон 90+2.

Судья: Роберт Мэдли.

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