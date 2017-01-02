«Манчестер Сити» - «Бернли»: стартовые составы
Матч: Манчестер Сити-:-Бернли
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:29 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на поединок 20-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Бернли».
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Фернандиньо, де Брюйне, Навас, Стерлинг, Ихеаначо.
«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Гудмундссон, Арфилд, Барнс, Грэй.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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