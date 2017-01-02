«Эвертон» - «Саутгемптон»: стартовые составы
Матч: Эвертон-:-Саутгемптон
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:36 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ «Эвертон» - «Саутгемптон».
«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Леннон, Дэвис, Гуйе, Баркли, Лукаку, Кэлверт-Льюин.
«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Йосида, Соареш, Редмонд, Уорд-Праус, Тадич, Класи, Родригес, Ромеу, Маккуин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:52 Видео «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» 42
31 декабря 2016
22:23 Видео «Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити» 191
Или войдите через