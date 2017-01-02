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«Эвертон» - «Саутгемптон»: стартовые составы

Матч: ЭвертонЭвертон-:-СаутгемптонСаутгемптон
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:36 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ «Эвертон» - «Саутгемптон».

«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Леннон, Дэвис, Гуйе, Баркли, Лукаку, Кэлверт-Льюин.

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Йосида, Соареш, Редмонд, Уорд-Праус, Тадич, Класи, Родригес, Ромеу, Маккуин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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