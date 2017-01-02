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«Трабзонспор» заинтересовался Полозом

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Трабзонспор, Ростов, Полоз Дмитрий
Сегодня, 18:08 | Источник: yeniakit.com.tr | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации турецкой прессы, «Трабзонспор» интересуется нападающим «Ростова» Дмитрием Полозом. 25-летний игрок привлек внимание своей высокой результативностью. В этом сезоне он за 23 матча во всех турнирах на клубном уровне забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал transfermarkt оценивает игрока, которым также интересовался «Спартак», в 6 млн евро.

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