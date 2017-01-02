Хендерсон пропустит 10 дней

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит около 10 дней из-за повреждения пятки. Травму 26-летний игрок получил в 19-м туре АПЛ, в матче с «Манчестер Сити» (1:0). Именно поэтому хавбек отсутствует на поле в сегодняшнем поединке с «Сандерлендом».

В этом сезоне Хендерсон провел 19 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.