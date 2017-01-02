Хендерсон пропустит 10 дней
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ливерпуль, Хендерсон Джордан
Сегодня, 18:24 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит около 10 дней из-за повреждения пятки. Травму 26-летний игрок получил в 19-м туре АПЛ, в матче с «Манчестер Сити» (1:0). Именно поэтому хавбек отсутствует на поле в сегодняшнем поединке с «Сандерлендом».
В этом сезоне Хендерсон провел 19 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
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