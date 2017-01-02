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Сейду Думбия отказался продолжать карьеру в Китае

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Базель, Рома, Думбия Сейду
Сегодня, 18:37 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Базеля» Сейду Думбия, права на которого принадлежат «Роме», не хочет гнаться за большими деньгами и переезжать в Китай. По информации источника, сразу несколько клубов из Поднебесной контактировали с римлянами на тему возможного переезда 29-летнего игрока в Китай. «Роме» предлагали за Думбия 10 млн евро, что полностью устраивало римский клуб, но сам футболист обозначил свое желание продолжать карьеру в Европе.

В свою очередь швейцарцы уже заплатили «волкам» 2 млн евро за аренду Думбия и могут выкупить ивуарийца за 6.5 млн евро летом.

В этом сезоне Думбия провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 9 голов.

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