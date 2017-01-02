Рейтинг@Mail.ru

Озтекин может перейти в «Рубин»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Галатасарай, Озтекин Ясин
Сегодня, 18:51 | Источник: Твиттер GalatasaraydanSonDK | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Галатасарая» Ясин Озтекин может перейти в «Рубин». 29-летний игрок временно покинул расположение турецкого клуба и на данный момент обдумывает предложение казанцев, которые готовы заплатить 4 млн евро.

В этом сезоне Озтекин сыграл в 14 матчах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее «Рубин» продлил контракт с полузащитником Янном М'Вила.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
18:08 Слухи «Трабзонспор» заинтересовался Полозом 5
16:27 Луис Адриано не прибыл на сбор «Милана» 24
11:33 Витсель: «Это был трудный выбор» 214
08:33 Слухи «Зенит» хочет подписать ещё трёх новичков 127
Вчера
23:56 Слухи «Брюгге» попробует приобрести Ломбертса 7
23:03 Слухи Источник: «Витсель подписал трехлетний контракт с „Тяньцзинь Сунцзян“» 131
22:54 Слухи «Спартак» претендует на 21-летнего защитника «Коринтианса» 26
22:12 Слухи «Спартак» заплатит «Милану» бонус за Луиса Адриано в случае чемпионства 132
18:32 Слухи «Краснодар» сделал предложение Янбаеву 6
31 декабря 2016
15:29 Слухи Защитник «Анжи» Менса переходит в «Коламбус Крю» 4
все материалы по этой теме
Турниры