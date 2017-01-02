Хавбек «Галатасарая» Ясин Озтекин может перейти в «Рубин». 29-летний игрок временно покинул расположение турецкого клуба и на данный момент обдумывает предложение казанцев, которые готовы заплатить 4 млн евро.

В этом сезоне Озтекин сыграл в 14 матчах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее «Рубин» продлил контракт с полузащитником Янном М'Вила.