Озтекин может перейти в «Рубин»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Галатасарай, Озтекин Ясин
Сегодня, 18:51 | Источник: Твиттер GalatasaraydanSonDK | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек «Галатасарая» Ясин Озтекин может перейти в «Рубин». 29-летний игрок временно покинул расположение турецкого клуба и на данный момент обдумывает предложение казанцев, которые готовы заплатить 4 млн евро.
В этом сезоне Озтекин сыграл в 14 матчах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
Ранее «Рубин» продлил контракт с полузащитником Янном М'Вила.
Другие материалы по теме:
18:08 Слухи «Трабзонспор» заинтересовался Полозом 5
08:33 Слухи «Зенит» хочет подписать ещё трёх новичков 127
Вчера
23:56 Слухи «Брюгге» попробует приобрести Ломбертса 7
18:32 Слухи «Краснодар» сделал предложение Янбаеву 6
31 декабря 2016
15:29 Слухи Защитник «Анжи» Менса переходит в «Коламбус Крю» 4
Или войдите через