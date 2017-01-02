«Анжи» проведет сборы в Турции, а не в ОАЭ

«Анжи» объявил об изменении места проведения первого зимнего сбора.

9 января футболисты «Анжи» соберутся в Москве, где в течение двух дней пройдут плановое медобследование перед началом работы на подготовительных сборах. 12 января команда отправится не в Объединенные Арабские Эмираты, как планировалось ранее, а в турецкую Анталию.

На этом сборе, который продлится до 25-26 января, запланировано два контрольных матча. О датах их проведения и соперниках будет сообщено позднее.

Два последующих сбора «Анжи» также пройдут в Турции.

Ранее у клуба сменился владелец.