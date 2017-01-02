«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 19:20 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед».
«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фегули, Куяте, Лансини, Мба Обьянг, Огбонна, Пайет, Антонио.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Ибрагимович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В предыдущем туре МЮ обыграл «Мидлсбро» (2:1).
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Надеюсь этот матч подарит столько же положительный эмоций как и предыдущий
Но матч обещает быть ужасно тяжелым
Верим в команду!