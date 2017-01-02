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«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:20 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Нордтвейт, Фегули, Куяте, Лансини, Мба Обьянг, Огбонна, Пайет, Антонио.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Ибрагимович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В предыдущем туре МЮ обыграл «Мидлсбро» (2:1).

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