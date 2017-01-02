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Симеоне: «Приступаю к работе с удвоенной энергией»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Атлетико М, Симеоне Диего
Сегодня, 19:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как проводил рождественские праздники и порассуждал о своем будущем.

«На Рождество я полностью воссоединился с семьей. Я не смотрел телевизор и не читал прессу. Это были несколько замечательных дней, и теперь я возвращаюсь к работе с удвоенной энергией и большим энтузиазмом. 

Мой контракт с „Атлетико“ рассчитан еще на год. Таким образом, у болельщиков и игроков есть два пути: либо идти вперед, поддерживая меня, либо просто терпеть мою персону».

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