Симеоне: «Приступаю к работе с удвоенной энергией»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как проводил рождественские праздники и порассуждал о своем будущем.

«На Рождество я полностью воссоединился с семьей. Я не смотрел телевизор и не читал прессу. Это были несколько замечательных дней, и теперь я возвращаюсь к работе с удвоенной энергией и большим энтузиазмом.

Мой контракт с „Атлетико“ рассчитан еще на год. Таким образом, у болельщиков и игроков есть два пути: либо идти вперед, поддерживая меня, либо просто терпеть мою персону».