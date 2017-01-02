«Манчестер Сити» вдесятером обыграл «Бернли»

В матче 20-го тура АПЛ «Манчестер Сити» вдесятером оказался сильнее «Бернли».

Манчестер, «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» - «Бернли» - 2:1 (0:0)

Голы : Клиши 57, Агуэро 62 — Ми 72.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Фернандиньо, де Брюйне, Навас (Сильва 46), Стерлинг (Стоунз 89), Ихеаначо (Агуэро 46).

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Дефур 59), Арфилд (Бэмфорд 88), Барнс (Воукс 69), Грэй.

Главный тренер: Шон Дайч.

Предупреждения: Хендрик 38, Туре 41, Коларов 71, Санья 71, Кин 80, Грэй 90, Сильва 90.

Удаление: Фернандиньо 32.

Судья: Ли Мэйсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.