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«Манчестер Сити» вдесятером обыграл «Бернли»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 20-го тура АПЛ «Манчестер Сити» вдесятером оказался сильнее «Бернли».

Манчестер, «Этихад Стэдиум».

«Манчестер Сити» - «Бернли» - 2:1 (0:0)
Голы: Клиши 57, Агуэро 62Ми 72.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Туре, Фернандиньо, де Брюйне, Навас (Сильва 46), Стерлинг (Стоунз 89), Ихеаначо (Агуэро 46).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Бернли»: Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Дефур 59), Арфилд (Бэмфорд 88), Барнс (Воукс 69), Грэй.
Главный тренер: Шон Дайч.

Предупреждения: Хендрик 38, Туре 41, Коларов 71, Санья 71, Кин 80, Грэй 90, Сильва 90.

Удаление: Фернандиньо 32.

Судья: Ли Мэйсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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