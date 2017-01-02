«Эвертон» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»

В матче 20-го тура АПЛ «Эвертон» добыл три очка, переиграв «Саутгемптон».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».

«Эвертон» - «Саутгемптон» - 3:0 (0:0)

Голы : Валенсия 73, Бэйнс 81 (пен), Лукаку 89.

«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Леннон (Валенсия 61), Дэвис, Гуйе, Баркли (Бэрри 85), Лукаку, Кэлверт-Льюин (Миральяс 12).

Главный тренер: Рональд Куман.

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Йосида, Соареш (Стивенс 6), Редмонд, Уорд-Праус, Тадич (Буфаль 67), Класи (Лонг 78), Родригес, Ромеу, Маккуин.

Главный тренер: Клод Пюэль.

Предупреждения: Уорд-Праус 40.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.