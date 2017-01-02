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«Эвертон» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»

Матч: ЭвертонЭвертон3 : 0СаутгемптонСаутгемптон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 20-го тура АПЛ «Эвертон» добыл три очка, переиграв «Саутгемптон».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк».

«Эвертон» - «Саутгемптон» - 3:0 (0:0)
Голы: Валенсия 73, Бэйнс 81 (пен), Лукаку 89.

«Эвертон»: Роблес, Фунес Мори, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Леннон (Валенсия 61), Дэвис, Гуйе, Баркли (Бэрри 85), Лукаку, Кэлверт-Льюин (Миральяс 12).
Главный тренер: Рональд Куман.

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Йосида, Соареш (Стивенс 6), Редмонд, Уорд-Праус, Тадич (Буфаль 67), Класи (Лонг 78), Родригес, Ромеу, Маккуин.
Главный тренер: Клод Пюэль.

Предупреждения: Уорд-Праус 40.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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